Feö’den Tutuklanan Çorum Savcısına 6 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı...

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklanan eski Çorum savcısı yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklanan Çorum savcısı İsmail Tokat'ın yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında meslekten ihraç olan savcı İsmail Tokar duruşmaya tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katıldı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen İsmail Tokar hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "10 yıl savcı olarak görev yapmama rağmen, hiçbir unvanlı görevde bulunmadım. Dil eğitimi ve doktora için yurt dışına çıkmadım. FETÖ güdümlü örgüt ile ilgili bir bir soruşturma ve inceleme geçirmedim. Gizli tanıkların ve itirafçıların isim listesinde benim adım geçmemektedir. HSYK seçimleriyle ilgili görev yerimden hiç ayrılmadım ve başka illere giderek örgüt listesindekiler için oy istemedim. Örgütle ilgili sosyal paylaşımlar yapmadım. ByLock'a 50 küsur kez girdiğim söyleniyor. Bu teknik bir hatadır. ByLock kullanmadım. Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, İsmail Tokat'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklulukta kaldığı süre ve Yargıtay aşamasını göz önünde bulunduran mahkeme, sanığa yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliyesine karar verdi.