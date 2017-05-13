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Ferhat Kaplan: “Fenerbahçe, Taraftarıyla Büyüklüğünü Gösterdi”

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Ferhat Kaplan: “Fenerbahçe, Taraftarıyla Büyüklüğünü Gösterdi”
Antalyaspor'un kalecisi Ferhat Kaplan, Fenerbahçe taraftarının kendilerini alkışlamasıyla ilgili olarak, "Bence Fenerbahçe, taraftarıyla büyüklüğünü...

Antalyaspor'un kalecisi Ferhat Kaplan, Fenerbahçe taraftarının kendilerini alkışlamasıyla ilgili olarak, "Bence Fenerbahçe, taraftarıyla büyüklüğünü gösterdi" dedi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor'un kalecisi Ferhat Kaplan, "Bugün çok önemli maça çıktık. UEFA'yı zorlamak için maçı kazanmamız lazımdı. Fenerbahçe'nin büyük takım olduğunu bütün Türkiye biliyor. Biz bugün Antalyaspor'un büyüklüğünü de göstermek istedik. UEFA'ya gitmek istiyoruz. 4. Ve 5. Sırayı zorluyoruz. Türkiye Kupası'nda Başakşehir ve Fenerbahçe'nin finale kalma şansı var. Bunlardan biri aldığı zaman 5. Sıradaki de gidiyor. Biz de bunu hedef koyduk. Bugünkü maçı gelecek hafta içeride oynayacağımız Bursaspor maçında inşallah taşlandıracağız" şeklinde konuştu.

Maçın başında Kamerunlu golcü Eto'o'nun yaptığı toplantının sorulması üzerine Kaplan, "Dediği tek şey; "Herkes kendine inansın. Sadece top oynayalım, zevk alalım. Sonuç gelecek" dedi" diye cevapladı.

"Rıza hoca iyi oyuncularına yakın oynamamızı söyledi"

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın özel olarak önlem aldığı bir şeyin olup, olmadığının sorusuna ise başarılı kaleci, "Hocamız, "Başakşehir maçında ilk yarıda nasıl ilk yarıda iyi oynadıysak, aynı şekilde 90 dakikaya yayalım" dedi. Biz de bu şekilde oynadık. Tabi ki iyi oyuncularına yakın oynamamızı söyledi" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe tribünlerinin Antalyaspor'u alkışlamasının hatırlatılması üzerine Kaplan, "Bence Fenerbahçe, taraftarıyla büyüklüğünü gösterdi" dedi.

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