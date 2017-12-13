Ferizli’de İki Cadde Yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ferizli'de bulunan Halit Molla Caddesi ve Ahmet Dülger Caddesi'ni yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ferizli'de bulunan Halit Molla Caddesi ve Ahmet Dülger Caddesi'ni yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ferizli'de gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ilçenin önemli arterlerinden Halit Molla Caddesi ve Ahmet Dülger Caddesi yeni yüzüne kavuştu. Çalışmaların detaylarını paylaşan YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, "Ferizli ilçe merkezinde önemli arterlerden olan ve geçiş güzergahları arasında yer alan Halit Molla Caddesi ve Ahmet Dülger Caddelerimizi sıcak asfalt ile buluşturduk. 3 bin 500 metre uzunluğunda olan Halit Molla Caddesinde toplamda 4 bin ton sıcak asfalt kullanarak caddemizi Ferizli halkının kullanımına açtık. Aynı güzergah üzerinde yer alan bir diğer caddemiz olan 650 metre uzunluğundaki Ahmet Dülger Caddesinde ise 1 ton sıcak asfalt kullandık. Toplamda 5 bin ton sıcak asfalt kullanarak caddelerimizi yeni yüzüne kavuşturduk. Ferizli'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Akbulut, "Şehir merkezi ve 16 ilçede sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl hedeflediğimiz rakamların üzerinde çalışmalara imza attık. "Şehir Senin İçin Yenileniyor" dedik ve önemli güzergahları, mahallelerimizi, ilçelerimizi yeniledik. Derdimiz, düşüncemiz Sakarya. İnşallah tüm personelimizle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.