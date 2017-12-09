Fernando İlk Golünü Attı

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Akhisar karşısında attığı golle sarı-kırmızılılardaki ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Akhisar karşısında attığı golle sarı-kırmızılılardaki ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşan Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, sarı-kırmızılı takımda bir ilki yaşadı. Müsabakada Galatasaray, 2-0 geride iken müsabakanın 49. dakikasında Fernando farkı 1'e indirdi. Ndiaye'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fernando uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Akhisar karşısına 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 90 dakika forma giydi. Fernando bu sezon ligde sadece 1 maç kaçırdı ve Teknik Direktör Igor Tudor tarafından bin 215 dakika süre aldı.