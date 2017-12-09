Ferrero'dan notlar...

Dünkü yazımda da bahsettiğim gibi Ferrero artık Türkiye'de ve fındık üreticisinin bahçesinde...

Toprağın, çiftçinin ve metotların yaşlı olduğunu söyleyen Ferrero'nun Tarım Direktörü Ersin Arısoy, gelecek nesle fındığı sevdirmeyi amaç edindiklerini söyledi...

'Yüzde 71'lik üretimle lider, verimlilikte de kan kaybeden ve 6 ülke arasında 'sonuncu' olan Türkiye için 'sürdürülebilir bir fındık politikası' hazırlayan Ferrero, bu kapsamda hazırladığı sosyal sorumluluk projesi 'Değerli Tarım Uygulaması' için ise geçen 5 yıllık süre içerisinde toplam 35 Milyon TL harcamış.

Fındıktaki 'verimin ve kalitenin' artması için hazırlanan bir sosyal sorumluluk projesine bu denli dev bütçe ayrılmasında şirketin bu projeye ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

Güveniyorlar projelerine...

Türk bahçeleri için harcanan 35 Milyon TL ile ne mi yapılmış?

40 Bin bahçeye ziyaret gerçekleşmiş, 257 Bin dekar araziye ayak basılmış ve 100'e yakın bahçede 8 Bin çiftçiye eğitimler verilmiş. Fındıktaki hasat döneminde kullanılması gereken makinalar anlatılmış hatta birçok muhtarlığa ve ziraat odasına kullanılması için fındık toplama ve kurutma makinaları hibe edilmiş.

15 yıllık bir proje bu.

Hedef gençleşmiş ve yenilenmiş bahçeler, üreticiler, yüzde 30-50 arasında verim artışı, yüzde 3-4 arasında randıman artışı...

Ferrero, 'genç neslin köyünden göçünü nasıl engellerim' diye de düşünüyor.

Bunun için fındık hasat döneminde köylerine gelen gençlerle buluşuyor. Mesleki eğitim sözü veriyor.

Peki önümüzdeki 5 yılda ne yapacaklar?

Bu defaki bütçe çok çok daha büyük. 50 Bin çiftçinin bahçesine '120 Milyon TL' harcayacaklar.

Samsun'daki bahçeler de var, Ferrero'nun bu 5 yıllık dönem içerisindeki Değerli Tarım Uygulamaları'nda...

Sloganları da güzel...

'Gelin el ele tutuşalım, yalnız değilsiniz.'

Ferrero, Türk fındık bahçelerinin ve tarım politikalarının değişebileceğine inanıyor...

Ya biz?

Sizlerden gelen yorumları, buradan Ferrero ile paylaşacağım...

Sevgiyle Kalın...