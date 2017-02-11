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Ferudun Şaban Yarkın: “Bugün Çok Üretken Olamadık”

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Ferudun Şaban Yarkın: “Bugün Çok Üretken Olamadık”
Denizlispor Teknik Direktörü Ferudun Şaban Yarkın, "Bugün çok üretken olamadık" dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Ferudun Şaban Yarkın, "Bugün çok üretken olamadık" dedi.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Denizlispor deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Ferudun Şaban Yarkın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yarkın, öne geçebilecekleri fırsatları değerlendiremediklerini vurgulayarak, "Bugün Malatyaspor'a karşı öne geçebileceğimiz ilk yarıda iki net pozisyonumuz vardı ve değerlendiremedik. Devrenin sonunda yediğimiz golle soyunma odasına 1-0 mağlup girdik. İkinci yarı yine kornerden yediğimiz golle 2-0 oldu. 2-1'i bulduktan sonra da oyunu çevirebilecek pozisyonlar ürettik. Fakat kaçırdığımız penaltı var. Penaltıdan sonra oyunun son 4 dakikasında bile maçı çevirebilecek pozisyonlarımız vardı ama olmadı. Bugün önde çok üretken olamadık. Final paslarında veya final vuruşlarında daha becerikli olsaydık buradan mağlup ayrılmayabilirdik" şeklinde konuştu.

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