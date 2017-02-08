  • BIST 87.386
  • Altın 148,807
  • Dolar 3,7536
  • Euro 4,0006
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

Fethi Yaşar’dan Yozgatlılara Tam Destek

» »
Fethi Yaşar’dan Yozgatlılara Tam Destek
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu'nun ihtiyaç sahibi öğrenciler ve genç çiftler için başlattığı projelere...

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu'nun ihtiyaç sahibi öğrenciler ve genç çiftler için başlattığı projelere destek verdi.

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Çetin ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret ederek hayata geçirdikleri iki proje için destek istedi. Federasyon Başkanı Çetin, her ay ihtiyaç sahibi bir çiftin düğününü federasyon olarak karşıladıklarını, ayrıca yine ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına burs desteği sağladıklarını anlatarak, "Bu iki projemiz de hemşehrilerimizden büyük ilgi gördü, sizin de bu anlamda desteğinizi istiyoruz" dedi.

"Bizi biz yapan değerlere sahip çıkalım"

Hemşehri derneklerine kapısının her zaman açık olduğunu ifade eden Yaşar, "Öyle bir duruma geldik ki maalesef artık komşu komşusuna selam vermez oldu. Oysa Türk toplumunda bu yok. Biz dayanışmayı seven, yardımsever, insan canlısı bir milletiz. Böyle bir ortamda hemşehri derneklerine büyük görev düşüyor. Sizler; örflerimizi, gelenek, göreneklerimizi yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak durumundasınız. Bu açıdan ben, hemşehri derneklerini çok önemsiyorum. Hemşehri derneklerini birliğimizin tutkalı olarak görüyorum. Köy kültürünü unutmadan kentlerde yaşamak, bizi biz yapan değerlere sıkı sıkıya sarılmamız gerek" diye konuştu.

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu'nun başlattığı her iki projeyi de beğeniyle dinleyen Yaşar, projelere destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Fethi Yaşar’dan Yozgatlılara Tam Destek

Fethi Yaşar’dan Yozgatlılara Tam Destek

Fethi Yaşar’dan Yozgatlılara Tam Destek

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari Askerlik Şubesinde Personel Sıkıntısı08 Şubat 2017 Çarşamba 10:06
  • Simav Ve Gediz’e Yeni Başkanlar08 Şubat 2017 Çarşamba 10:06
  • Milas’ta Zeytin Kooperatifinde Görev Değişikliği08 Şubat 2017 Çarşamba 10:06
  • Akademisyenlerden Şehir Kütüphanesine Ziyaret08 Şubat 2017 Çarşamba 10:06
  • Çtso’dan Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği08 Şubat 2017 Çarşamba 10:06
  • Bakan’dan İnegöl Belediyesi’ne Övgü08 Şubat 2017 Çarşamba 10:06
  • Sanatçıların Köyündeki Toprak Damlarda Yuvaklama Mesaisi08 Şubat 2017 Çarşamba 10:06
  • Diyanetten Seydi Resul İmam Hatip Ortaokuluna Kitap Desteği08 Şubat 2017 Çarşamba 09:53
  • Sarıkamış Jandarma’dan Fetö Operasyonu08 Şubat 2017 Çarşamba 09:48
  • Buca’nın Gururu Sarp Mergi, Avrupa Şampiyonu Oldu08 Şubat 2017 Çarşamba 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti