Fethi Yaşar’dan Yozgatlılara Tam Destek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu'nun ihtiyaç sahibi öğrenciler ve genç çiftler için başlattığı projelere...

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu'nun ihtiyaç sahibi öğrenciler ve genç çiftler için başlattığı projelere destek verdi.

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Çetin ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret ederek hayata geçirdikleri iki proje için destek istedi. Federasyon Başkanı Çetin, her ay ihtiyaç sahibi bir çiftin düğününü federasyon olarak karşıladıklarını, ayrıca yine ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına burs desteği sağladıklarını anlatarak, "Bu iki projemiz de hemşehrilerimizden büyük ilgi gördü, sizin de bu anlamda desteğinizi istiyoruz" dedi.

"Bizi biz yapan değerlere sahip çıkalım"

Hemşehri derneklerine kapısının her zaman açık olduğunu ifade eden Yaşar, "Öyle bir duruma geldik ki maalesef artık komşu komşusuna selam vermez oldu. Oysa Türk toplumunda bu yok. Biz dayanışmayı seven, yardımsever, insan canlısı bir milletiz. Böyle bir ortamda hemşehri derneklerine büyük görev düşüyor. Sizler; örflerimizi, gelenek, göreneklerimizi yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak durumundasınız. Bu açıdan ben, hemşehri derneklerini çok önemsiyorum. Hemşehri derneklerini birliğimizin tutkalı olarak görüyorum. Köy kültürünü unutmadan kentlerde yaşamak, bizi biz yapan değerlere sıkı sıkıya sarılmamız gerek" diye konuştu.

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu'nun başlattığı her iki projeyi de beğeniyle dinleyen Yaşar, projelere destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.