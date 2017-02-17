Fethiye Devlet Hastanesi 2016 Yılında 803 Bin 155 Hastaya Yerdi

Fethiye Devlet Hastanesi 2016 yılında 803 bin 155 Hastaya Sağlık Hizmeti Verdi

Fethiye Devlet Hastanesi 2016 yılında 803 bin 155 Hastaya Sağlık Hizmeti Verdi

Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Okulu, 2016 yılında hastane bünyesine 803 bin 155 hastaya sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Devlet Hastanesinin 2016 yılı faaliyetlerini değerlendiren Başhekim Okulu; 647 bin 460 poliklinik muayene, 155 bin 695 acil muayene olmak üzere toplam 803 bin 155 hastaya sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Adeta bölge hastanesi görevini üstlenen hastanede 2016 yılında 721 yabancı hastaya bakıldı.

18 bin 468 ameliyatın gerçekleştirildiği hastane bünyesinde ayrıca hastalara daha iyi sağlık hizmeti sunmak için gebe okulu ve diyabet okulu açtıklarını ifade eden Okulu; "Hastalarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla hastanemizde bir takım değişiklikler yaptık. Hastanemizde gebe okulu, diyabet okulu gibi birimler açtık. Gebe okulunda gebelik, doğum, bebek bakımı, emzirme, yeni doğan sağlığı gibi konularda hastalarımıza eğitim veriyoruz ve aile gelişimini pozitif yönde geliştirmeyi hedefliyoruz. Diyabet okulunda da hayat boyu devam eden diyabet hastalığında bilinçlenme çok önemli. Bununla alakalı egzersiz, beslenme, psikolojik uyum süreci ve benzeri konularda hastalarımızı eğitmekteyiz."

"Acildeki yoğunluğu Azaltmak İçin 3 Poliklinik Açıldı"

Acil servis bölümünde de bir takım değişikliğe gidildiğini belirten Okulu, 3'üncü poliklinik açtıklarını ve buna "Yeşil alan Polikliniği" adını verdiklerini söyledi. Ayaktaki hastalarının muayene edilmesi için Yeşil alan Polikliniği" açtıklarını ifade eden Okulu, acildeki hasta yoğunluğunu azaltmak istediklerini söyledi.

Okulu, Genel Sekreterliğin yardımıyla Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle acil bölümüne ihtiyaç duydukları malzemelere kavuştuklarını belirterek; "Ameliyat lambası, ameliyat masası, seyyar cerrahi aspiratör, biyomikroskop, EKG cihazı, larengeskop, yarı otomatik kemoterapi cihazı, laboratuvar malzemelerinin taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla pnömotik sistem, KBRN ünitesi, günübirlik tedavi odamız, tıbbi atık deposu yenilendi. Belediye başkanımızın desteğiyle personel otoparkımızı genişlettik. Belediyemiz çocuklar için hastane bahçesine park yaptı.

" Devlet Hastanesinde Poliklinikler Cumartesi Günleri 10:00 ile 14:00 Arası açık"

Hastanemizde en önemlisi bu hafta sonundan itibaren başlayacak olan ve halkımızı da rahatlatacak poliklinik açıyoruz. Bu poliklinikler göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, üroloji, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın doğum ve kardiyoloji poliklinikleri, fizik tedavi polikliniklerini cumartesi günü saat 10.00-14.00 arası başlayacak. Hastalar gelip tedavilerinin planlanmasında doktorlarımız yardımcı olacaklarıdır. Daha sağlıklı hizmet sunmak için çalışmalarımızı arttıracağız" diye konuştu.