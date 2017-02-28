Fethiye’de 51 Adet Televizyon Çalan Şüpheliler Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Çalış Plajında bir otelde meydana gelen hırsızlık olayında 51 adet televizyon kimliği meçhul kişi yada kişilerce çalınmıştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Çalış Plajında bir otelde meydana gelen hırsızlık olayında 51 adet televizyon kimliği meçhul kişi yada kişilerce çalınmıştı. Sahibinin yaklaşık 1 ay sonra fark ettiği hırsızlık olayının ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün takibi sonucu yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Fethiye'nin Çalış Plajı'nda 55 odalı bir otelde meydana gelen hırsızlık olayında; otel odalarındaki 51 adet LCD televizyon kimsenin ruhu duymadan çalınmıştı. Kış sezonu olması nedeniyle oteli kapatıp ilçeden ayrılan otel sahibi, ilçeye döndüğünde oteldeki 51 televizyonun çalındığını fark etmişti. Otel sahibi hırsızlık olayını 20 Şubat Pazartesi günü emniyet yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheliler kıskıvrak yakalanıp, adalete teslim edildi.

İnternette ikinci el eşya satan bir sitede 70 tane aynı marka ikinci el televizyon satıldığı ihbarını alan polis ekipleri hemen inceleme başlattı. 70 televizyonun içinde otelde çalınan televizyonlarında olduğunu gören polis ekipleri, televizyonları satışa çıkaran şahsın peşine düştü. Fethiye'de ikinci el eşya satan bir dükkan sahibi olduğu tespit edilen M.O. C.C ve arkadaşı O. Ş. yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Fethiye Adliyesine götürülen zanlılardan O. Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli M.O.C.C denetimli serbestlik incelemesiyle bırakıldı.

İnternet üzerinden satışa çıkartılan televizyonların 200 liradan satıldığı öğrenilirken, televizyonlardan 23 adetine ulaşılabildi. Polis ekipleri geriye kalan çalıntı televizyonların bulunması için çalışma başlattı.