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Fethiye’de Denizi Kirleten Gemiye 60 Bin Lira Ceza

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Fethiye’de Denizi Kirleten Gemiye 60 Bin Lira Ceza
Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize sintinesini boşaltan gemiye 60 bin TL para ceza kesildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize sintinesini boşaltan gemiye 60 bin TL para ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre; Fethiye Körfezi ile Şövalye Adası arasında devriye atan Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik 65 botunda görevli askerler denizde pislik olduğunu fark etti. Kirlilik sebebinin araştırması sonrası pisliğin Hollanda bandralı 3 bin grostonluk "Deo Volento" isimli konteyner gemisinden geldiğini tespit edildi.

Gemiye 60 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanırken, gemi kaptanı Ewourd Leendert hakkında "Çevreyi kasten kirletmek" suçlamasıyla hazırlanan dosya adliyeye gönderildi. Kesilen cezayı ödeyen gemi, Fethiye Körfezi'nden ayrıldı.

Fethiye’de Denizi Kirleten Gemiye 60 Bin Lira Ceza

Fethiye’de Denizi Kirleten Gemiye 60 Bin Lira Ceza

Fethiye’de Denizi Kirleten Gemiye 60 Bin Lira Ceza

Fethiye’de Denizi Kirleten Gemiye 60 Bin Lira Ceza

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