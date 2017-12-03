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Fethiye’de Engellilerden ’Farkındalık’ Yürüyüşü

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Fethiye’de Engellilerden ’Farkındalık’ Yürüyüşü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelliler tarafından "Farkındalık Yürüyüşü"...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelliler tarafından "Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesi Bando eşliğindeki yürüyüş; Özgecan Anıtında başlayıp, Beşkaza Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, eğitmenleri ve STK'lar katıldı.

Kordon boyundaki yürüyüşte kafelerde oturan vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği yürüyüşte engelliler ellerinde "Beni engellediğinin farkında mısın?", "Biz doğayı korudukça doğa bizi korur", "Hayatı paylaşmak için engel yoktur", yazılı afişler taşıdı.

Beşkaza meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından açıklama yapan Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bozbaş, bu günün bayram ya da kutlama olmadığını, bir farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenlendiğini. Türkiye genelinde engelliler için güzel gelişmeler olduğunu söyleyen Bozabaş, "İnşallah herşey daha da güzel olacak. Herkesin engellilerin farkına varmasını diliyorum. Hiçbir engelli engelli olmak istememiştir. Hiçbir engelli zavallı değildir. Herkesin bunu anlaması gerektiğini, engellilerin yardıma muhtaç olmadığını, bize engel olunmasın yeter" dedi.

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