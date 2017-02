Fethiye’de Gurbetçiyi Dolandırmak İsteyen 4 Kişi Yakalandı

Fransa'da yaşayan gurbetçi vatandaş O.K, kendisini dolandırmak isteyen 4 kişiyi jandarma ile iletişime geçerek suçüstü yakalattı.

İnternet üzerinden Fransa'nı Paris kentinde yaşayan O.K ile iletişime geçen dolandırıcılar, ellerinde 310 bin Avusturya doları olduğunu belirterek, bunların bozdurulması konusunda yardım istediler. Dolandırıcılıktan şüphelenerek Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bilgi veren O.K, daha sonra Jandarma ekipleriyle yaptığı planı uyguladı. Denizli nüfusuna kayıtlı şüpheli şahıslar Ö.T, S.T A.V ve M.K ile tekrar iletişime geçen O.K, Avusturya Dolarını 80 bin Türk lirası karşılığında alacağını söyledi. Dolandırıcılara kendisinin Fethiye'de kardeşi olduğunu ve onunla iletişim kurmalarını istedi.

Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı istihbarat ekiplerinden bir kişi, O.K'nın kardeşi gibi Ö.T ile iletişime geçti. Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde ellerindeki Avusturya Dolarını çıkarmak için pazarlığa giren Ö.T ve yanında bulunan S.T, A.V ile M.K'yı suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde çok sayıda sahte para çıkarken şüpheliler Fethiye Adliyesine sevk edildi.