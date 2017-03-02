Fethiye’de Krom Madeninde Patlama; 1 Ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir maden ocağında meydana gelen patlamada vücuduna kaya parçaları isabet etmesi sonucu ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir maden ocağında meydana gelen patlamada vücuduna kaya parçaları isabet etmesi sonucu ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Fethiye'nin Çatalarık Mahallesi Üzümlü yolu üzeri Fethiye Belediyesi hafriyat alanı yanında bulunan bir krom madeninde kontrollü patlatma yapıldı. Patlatmanın ardından vücuduna kaya parçaları çarpan işçi Sezgin Altın (39) ağır yaralandı. Altın'ın yaralandığını gören mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altın, Fethiye devlet Hastanesine kaldırılırdı. Altın, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.