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Fethiye’de Trafik Kazası; 1’i Ağır 5 Yaralı

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Fethiye’de Trafik Kazası; 1’i Ağır 5 Yaralı
Muğla'nın Fethiye İlçesinde hatalı sollama nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde hatalı sollama nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rafet Avcı (20) idaresindeki 48 FR 390 plakalı otomobil, ila karşı yönden gelen Ertuğrul Boyacı (51) yönetimindeki 48HM 631 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Yasin Sarıhan, Hasan Tahsin Boyacı ve Fatma Boyacı yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri olay yerinde araçlarda bulunan yaralıları ambulansa taşıdılar. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Fethiye devlet hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındılar.

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Rafet Avcı, Antalya Akdeniz Üniveristesi Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sürüdürüyor.

Fethiye’de Trafik Kazası; 1’i Ağır 5 Yaralı

Fethiye’de Trafik Kazası; 1’i Ağır 5 Yaralı

Fethiye’de Trafik Kazası; 1’i Ağır 5 Yaralı

Fethiye’de Trafik Kazası; 1’i Ağır 5 Yaralı

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