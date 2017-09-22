Fethiye’deki Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer İlçesi'nde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ecstasy hap ile esrar maddesiyle yakalanarak adliyeye sevk edilen...

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer İlçesi'nde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ecstasy hap ile esrar maddesiyle yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanıcılarına yönelik istihbarat çalışmaları sonucu Fethiye Çatalarık Mahallesi ile Seydikemer İlçesi Güneşli Mahallesinde İzzet Ö,Murat M. ve Salih K. isimli şahısların ecstasy hap ve kubar esrar maddesi ticareti yaptıkları bilgisine ulaşınca operasyon düzenledi. 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada 375 adet ecstasy hap ile 64 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan ilk sorgulamanın ardından Ö.T(28) isimli şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Murat.M, Salih.K(28) ve İzzet.Ö (18)çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer toplum sağlığı ile gençleri zararlı ve bağımlılık yapan bu maddelerden korunmasını sağlamak amacıyla uyuşturucu madde üreten, nakli ve ticaretini yapan suç odaklarına yönelik çalışmaların halkın da desteği ile devam edeceğini bildirdiler.