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Fethullah Gülen’in Kuklasını İdam Edip Yaktılar

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Fethullah Gülen’in Kuklasını İdam Edip Yaktılar
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı olan Fetullah Gülen'in kuklası idam edilerek yakıldı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı olan Fetullah Gülen'in kuklası idam edilerek yakıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1 yıldönümü nedeniyle, Atakum Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi. Düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti verilerek dualar edildi.

Programda konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Hepimizin tek derdi var. Hepimizin tek derdi tek millet, tek bayrak ve tek vatandır. Bu millet Osmanlı'nın torunu, Cumhuriyet'in çocuğu olduğu müddetçe, Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 santim toprağı bile verilmeyecektir. Bu millet 15 Temmuz'da bir destan yazdı. Bu millet geçmiş tarihte de Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı destanını yazdı. Bu millet her zaman ite, haine ve şerefsize karşı üstün geldi. Bu milletin hiçbir korkusu yok. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın" dedi.

Konuşmanın ardından, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuklası, vatandaşlar tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda idam edilerek yakıldı. Fetullah Gülen'in kuklasını görünce sinirine hakim olamayan bazı vatandaşlar ise ayakkabı ve çantalarla kuklaya saldırdı.

Fethullah Gülen’in Kuklasını İdam Edip Yaktılar

Fethullah Gülen’in Kuklasını İdam Edip Yaktılar

Fethullah Gülen’in Kuklasını İdam Edip Yaktılar

Fethullah Gülen’in Kuklasını İdam Edip Yaktılar

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