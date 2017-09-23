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Fetö Adını Kullanarak 46 Bin Tl Dolandırdılar

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Fetö Adını Kullanarak 46 Bin Tl Dolandırdılar
Eskişehir'de bir vatandaş,kendisini komiser olarak tanıtan ve "eşini FETÖ olayından kurtaracaklarını" söyleyen dolandırıcıya 46 bin 500 TL'sini kaptırdı.

Eskişehir'de bir vatandaş,kendisini komiser olarak tanıtan ve "eşini FETÖ olayından kurtaracaklarını" söyleyen dolandırıcıya 46 bin 500 TL'sini kaptırdı. Vatandaşın daha fazla dolandırılmasını banka görevlileri engelledi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünün tüm uyarı ve çalışmalarına rağmen vatandaşlar, dolandırıcıların tuzağına düşmeye devam ediyor. Eskişehir'de yaşanan dolandırıcılık olayında, vatandaşın bir kez daha dolandırılmasını banka görevlilerin durumdan şüphelenmesi engelledi.

Yenice Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir ikamette oturan H.A. (65) isimli yaşlı şahıs, ev telefonunu arayan kişilerin tuzağına düştü. Eşinin tüm bilgilerinin FETÖ olayında bulunduğunu ve suçlulara ulaştıklarını belirten dolandırıcılara inanan vatandaş, evde bulunan değeri yaklaşık 40 bin TL olan tüm ziynet eşyalarını ve 6 bin 500 lirayı poşete koyarak adrese gelen kişiye verdi. Bir süre sonra yaşlı vatandaşı tekrar arayan dolandırıcılar, şahıstan bankada bulunan diğer parasını da çekmesini söyledi. Dolandırıcıların oyununa inanan yaşlı şahıs, hesabında bulunan 10 bin TL'yi de çekmek istedi. Olaydan şüphelenen banka görevlileri, mağdur vatandaşa nakit paranın kalmadığını söyleyerek ödeme yapmadı. Banka güvenlik görevlisi de olayı hemen polis ekiplerine bildirerek yaşlı vatandaşın bir kere daha dolandırılmasını önledi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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