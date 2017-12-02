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"FETÖ, Amerikan yargısına da sızmış"

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"FETÖ, Amerikan yargısına da sızmış"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "FETÖ, Türkiye'deki Amerikan misyonlarına da sızmış, Amerikan yargısına da kongresine de her yere, tüm kurumlarına sızmıştır. O yolla, bu yolla, legal ya da illegal" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Gazipaşa Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında arkalarındaki en büyük gücün 80 milyon Türkiye olduğunu vurgulayarak, arkalarında büyük Türk milleti bulunduğunu, Türkiye olarak çok büyümeleri gerektiğini bildirdi.

cavusoglu.jpgFETÖ'nün Amerika'da ne yapmaya çalıştığını bildiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bize karşı oynanan oyunların hepsinin farkındayız. Bugün FETÖ'nün Amerika'da ne yapmaya çalıştığını biliyoruz, FETÖ'nün Amerikan kurumlarına ve yargısına nasıl sızdığını, biliyoruz ve Amerikalıların yüzüne söylüyoruz, arkasından konuşmuyoruz. Biz kimsenin arkasından konuşmayız. FETÖ, Türkiye'deki Amerikan misyonlarına da sızmış, Amerikan yargısına da kongresine de her yere tüm kurumlarına sızmıştır. O yolla bu yolla legal ya da illegal. Bu kadar açık söylüyoruz. FETÖ'yü kim kullanıyor o da ayrı bir şey. FETÖ başkasını mı kullanıyor? FETÖ birilerini bu yolda kendi terör eylemlerinde kullanıyor mu, başkaları FETÖ'yü bu yolda mı kullanıyor? Milletimiz de bunu çok iyi biliyor görüyor" diye konuştu.

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