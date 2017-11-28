Fetö Çatı Davası Sanığı Çelik, 861 Kez Bylock’a Girmiş

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasında yargılanan tutuklu sanık Ali Çelik'in örgütün kriptolu mesajlaşma programı ByLock'a 861 kez girdiği...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasında yargılanan tutuklu sanık Ali Çelik'in örgütün kriptolu mesajlaşma programı ByLock'a 861 kez girdiği tespit edildi.

FETÖ çatı davasında, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 75 sanık hakkında açılan davanın bugünkü celsesi görüldü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar İlhan İşbilen, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, Alaeddin Kaya, Kazım Avcı, Dilaver Azim ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu sanık Hidayet Karaca ile tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, mahkemeye gelen evrakları okudu. Giray, başka bir soruşturma dosyasında gizli tanık olarak ifade veren Toprak'ın beyanlarında Abdülkadir Aksoy'un isminin geçtiğini, bu nedenle Aksoy hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla başka bir dava daha açıldığını belirtti. Aksoy hakkında açılan davanın mahkeme tarafından görülen FETÖ çatı davası ile birleştirildiğini bildiren Giray, Aksoy'a savunma yapıp yapmayacağını sordu. Savunma yapacağını belirten Aksoy, "Bu gizli tanık ismimi bilmemekte ve bana istinat eden bir fiil de söyleyememektedir. Bu iddianamenin reddi gerekirdi. Bu iddianameye karşı söylenecek bir şey yok. Eski beyanlarımı tekrar ediyorum. Terör örgütü üyesi değilim. Bu suçtan beraatımı talep ediyorum. Alaaddin Kaya ile ilişkim vekil-müvekkil ilişkisidir. Aynı zamanda hemşehrimdir. Ara ara onunla görüşürdük" dedi.

Mahkeme Başkanı Giray, FETÖ çatı davası ile birleştirilme kararı verilen davaları okudu. Giray, aralarında Adil Öksüz, Ahmet Durucan, Harun Tokat, İsmet Aksoy, Murat Karabulut, Mustafa Özcan, Sait Aksoy, Süleyman Tiftik ve Şerif Ali Tekalan gibi isimlerin de bulunduğu bazı sanıklar hakkında açılan davaların FETÖ çatı davası ile birleştirilme kararı verildiğini bildirdi. Giray, sanıkların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ile dokümanlara ilişkin gelen belgeleri de okudu. Gelen belgeler arasında sanıkların ByLock yazışmalarının dökümleri ve örgüt lideri Gülen'in "sohbet" ve fotoğraflarının bulunduğunu söyleyen Giray, sanıklara ve taraf avukatlarına belgelere ilişkin söyleyeceklerinin olup olmadığını sordu.

861 kez ByLock'a girmiş

Sanık Ali Çelik, Siber Suçlar Daire Başkanlığından gelen "hiçbir suç unsuruna rastlanmamıştır tespiti"nin beklediği bir tespit olduğunu söyledi. Örgütün kriptolu mesajlaşma programı olan ByLock'u hiç yüklemediğini ve kullanmadığını savunan Çelik, Bilgi Teknolojileri Kurumunun (BTK) internet trafik tespiti hakkında konuştu. ByLock'a 861 kez girdiği tespitini kabul etmeyen Çelik, kendisinin ByLock kullanmadığını, bu trafiğin gittiği yerlerdeki internete bağlanmasından ya da kendi telefon internetini başkalarına açmasından kaynaklanabileceğini öne sürdü. Çelik, BTK'dan gelen yazıda bir ByLock IP adresiyle bağlantısından söz edildiğini belirterek, "Bu IP adresini sadece ByLock değil 7 farklı adres kullanıyor. Girdiğim bir başka adresin ByLock gözükmesinin birinci izahı bu olabilir. İkincisi ise bir bilişim uzmanı bazı programların arkasına gizli ByLock reklamı konulduğunu, bu sitelere girildiğinde ByLock bağlantısı yapılmış gibi gözüktüğü tespitini yapmıştı. Buna da müzik, namaz programlarını örnek verdi. Benim telefonumun ekranına bakarsanız hem müzik hem de namaz programı var. Çok seyahat eden bir kişi olduğumdan namaz programını hep kullandım. Çocukluğumdan beri namazımı atlatmadım. Gittiğim her yerde kıbleyi birilerine sormamak için namaz programı kullandım. Bundan dolayı böyle bir trafik oluşmuş olabilir veya reklamlara girmişimdir" diye konuştu.

FETÖ çatı davasına 73'üncü kişi olarak raptiyeyle raptedildiğini savunan Çelik, bu raptiyenin tutmayacağını söyledi. Bank Asya hakkında konuşan Çelik, "Örgüt lideri demiş ki; "Bank Asya'yı kurtarın." Benim bu dönemden sonraki Bank Asya hareketlerim ortada. 17-25 Aralık öncesinde oradan kredi almıştım. 17-25 Aralık'tan sonra gittim arsamı sattım ve o krediyi kapattım. Krediyi kapatmam bankanın aleyhinedir. Örgüt lideri "bankayı kurtarın" diyor, birileri koşuyor, ben tam tersini yapıyorum. Örgütün kurucusu olmadığım, yöneticisi olmadığım ortada. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık Dilaver Azim ise, kendisine ait hard diskte Zaman.com.tr'den bazı çıktıların çıkmasına ilişkin, "Ben çok sayıda siteden haber okudum. Neden sadece FETÖ'nün yayını belge olarak gösteriliyor. Ben iki yıldır suçsuz yere yatıyorum. Bu örgütün bir bardak çayını içsem söylerim. Bu örgütle hiçbir ilgim yok. Bir delil varsa söyleyin" ifadelerini kullandı.

İlhan İşbilen, ByLock kullandığı iddialarını reddetti

Sanık İlhan İşbilen ise, kendisi hakkındaki ByLock raporuna ilişkin savunmasını raporu gördükten sonra yapacağını söyledi. ByLock kullanmadığını iddia eden İşbilen, "ByLock kullanıldığı söylenilen telefonlar benim telefonlarım değil, Meclis tarafından bana verilen telefonlar. Meclis bazen telefonları topluyordu, programlar yüklüyordu ve Meclis ile alakalı programlar deniliyordu. ByLock'un yüklendiği tarihe bakıyorum o tarihte ben yurt dışındayım. Atılan mesajlara bakıyorum, Erzurum'dan mesaj atılmış ama ben yine yurt dışındayım" şeklinde konuştu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.