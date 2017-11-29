Fetö Çatı Davasında Ara Karar

Ankara'da görülen FETÖ çatı davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı...

Ankara'da görülen FETÖ çatı davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Şubat 2018'e erteledi.

FETÖ çatı davası kapsamında, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 75 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar İlhan İşbilen, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, Alaeddin Kaya, Kazım Avcı, Dilaver Azim ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu sanık Hidayet Karaca ile tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu.

"Antidepresan müptelası oldum"

Beyanları alınan sanık Alaeddin Kaya, sağlığıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadığını, kalp ve damar rahatsızlığının bulunduğunu söyledi. Uzun yıllardan beri kalbinde ritim bozukluğu olduğunu, aynı zamanda hipertansiyon hastası olduğunu anlatan Kaya, "2 ay sonra 68 yaşına gireceğim. Gücüm kalmadı, yoruldum. An itibariyle tam 19 çeşit ilaç kullanıyorum. Her çıktığım doktor bir ilaç verdi. İkisi ruh sağlığımla ilgili ilaçlar. Artık antidepresan müptelası oldum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Davanın diğer sanıkları da tahliyelerini talep etti. Beyanların alınmasının ardından mütalaasını veren savcı Adnan Gümüş, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve sanıklar Abdülkadir Aksoy, Alaeddin Kaya ve Kazım Avcı'nın sağlık durumuyla ilgili Adli Tıp'tan rapor alınmasına karar verilmesini talep etti.

7 Şubat 2018'e ertelendi

Duruşmaya verilen aranın tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmanın 7-8 Şubat 2017 tarihlerinde görülmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, firari sanık Akın İpek'in ByLock yazışmalarının dökümlerinin istenilmesini kararlaştırdı.