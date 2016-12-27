  • BIST 76.699
  • Altın 128,951
  • Dolar 3,5234
  • Euro 3,6840
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Fetö Davası Mütalaa Bekliyor

» »
Fetö Davası Mütalaa Bekliyor
Eskişehir'de yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 89 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 89 sanığın yargılanmasına devam edildi.

10 Kasım 2015 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eskişehir il merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, Bursa ve Tokat illerinde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Silahlı terör örgütü kurmak, silahlı terör örgütü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütüne yardım etmek, silahlı terör örgütünün faaliyeti kapsamında özel belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dernekler kanununa muhalefet ve yardım toplama kanuna muhalefet etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir il imamı, Eskişehir il imam yardımcısı, eyalet ve bölge imamları ve bu kişilerle örgüt kapsamında bağlantısı tespit edilen 89 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 89 kişiden 7'si tutuklanmıştı.

Dosya ile ilgili açılan davada sanıkların yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma yoğun katılım nedeniyle konferans salonunda yapıldı. Duruşmaya çok sayıda sanığın yanı sıra yakınları ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan Ş.K. ile bu suçtan tutuksuz ancak başka suçtan tutuklu O.T. ve C.G. ise kaldıkları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Görülen duruşmada tanıklar dinlendi. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verirken, savcının davayla ilgili mütalaa vermesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Akımına Kapılan Genç Hastanelik Oldu27 Aralık 2016 Salı 16:58
  • Markette 3 Kişinin Yaralandığı Olayla İlgili Kardeşler Adliyeye Sevk Edildi27 Aralık 2016 Salı 16:58
  • 13 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı27 Aralık 2016 Salı 16:53
  • Silahlı Saldırıda Yaralanıp Araçla Kaçarken Kaza Yapan Şahıs Hayatını Kaybetti27 Aralık 2016 Salı 16:53
  • Adliyede Uzayan Dava Listesi Herkesi Şaşırttı27 Aralık 2016 Salı 16:43
  • Bolu’da Bylock Kullanan 1 Kişi Tutuklandı27 Aralık 2016 Salı 16:38
  • Taksicilerin Otopark Kavgası Böyle Görüntülendi27 Aralık 2016 Salı 16:34
  • Fetö Soruşturması Kapsamında 5 Kişi Tutuklandı27 Aralık 2016 Salı 16:34
  • Terör Örgütü Propagandası Yapan 3 Kişi Tutuklandı27 Aralık 2016 Salı 16:34
  • Akü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Fetö’den Gözaltına Alındı27 Aralık 2016 Salı 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti