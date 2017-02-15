Fetö Davasında 16 Tutuklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklamada 14 ilde düzenlenen ve 35 kişi hakkında ki gözaltı kararı sonrasında yakalanan şahıslardan...

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklamada 14 ilde düzenlenen ve 35 kişi hakkında ki gözaltı kararı sonrasında yakalanan şahıslardan 16'sı tutuklandı. 9'u adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Düzce Merkezli aralarında İstanbul, Ankara, Bolu, Karabük gibi illerinde bulunduğu 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltı kararı alınan 35 kişinin 25'i gözaltına alınmış Düzce il Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulamaları yapılmıştı. Adliyeye çıkartılan 25 zanlının 16'sı tutuklanarak Çilimli Cezaevine sevk edilirken 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltı kararı alınıp adreslerinde bulunamayan 10 kişinin ise firari durumunun olduğu şahısların bilgilerinin Türkiye geneline gönderildiği belirtildi.