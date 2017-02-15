  • BIST 88.277
  • Altın 144,077
  • Dolar 3,6519
  • Euro 3,8547
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 5 °C
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

Fetö Davasında 16 Tutuklama

» »
Fetö Davasında 16 Tutuklama
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklamada 14 ilde düzenlenen ve 35 kişi hakkında ki gözaltı kararı sonrasında yakalanan şahıslardan...

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklamada 14 ilde düzenlenen ve 35 kişi hakkında ki gözaltı kararı sonrasında yakalanan şahıslardan 16'sı tutuklandı. 9'u adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Düzce Merkezli aralarında İstanbul, Ankara, Bolu, Karabük gibi illerinde bulunduğu 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltı kararı alınan 35 kişinin 25'i gözaltına alınmış Düzce il Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulamaları yapılmıştı. Adliyeye çıkartılan 25 zanlının 16'sı tutuklanarak Çilimli Cezaevine sevk edilirken 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltı kararı alınıp adreslerinde bulunamayan 10 kişinin ise firari durumunun olduğu şahısların bilgilerinin Türkiye geneline gönderildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurtarılan “Kuyu” İsimli Köpek Tedavi İçin Hayvan Hastanesine Gönderildi15 Şubat 2017 Çarşamba 11:43
  • Fetö’ye Yardım Ettiğini İddia Ederek 216 Bin Dolar Parasını Aldılar15 Şubat 2017 Çarşamba 11:38
  • Pkk’nın 15 Şubat Çağrısı Karşılıksız Kaldı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:38
  • Bolu Dağı’nda Kar Yağışı Şiddetini Artırdı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:38
  • İstanbul’da Bir Ton Uyuşturucu Yakalandı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:28
  • Bingöl’de 2 Sığınak Bulundu15 Şubat 2017 Çarşamba 11:23
  • Erzincan Fetö/pdy Operasyonu: 20 Kişi Tutuklandı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:13
  • Tekirdağ’da Çeşitli Suçlardan Gözaltına Alınan 8 Kişi Tutuklandı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:08
  • Kaybolan Film Ekibi Ve Oyuncular Kurtarıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:03
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Kızılay’a Kan Bağışında Bulundu15 Şubat 2017 Çarşamba 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti