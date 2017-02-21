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Fetö Davasında Tahliye Kararı

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Fetö Davasında Tahliye Kararı
Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında tutuklanan polis memurunun ilk duruşmada tahliyesine karar verilirken, komiser yardımcısının ise tutukluluğun devamına...

Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında tutuklanan polis memurunun ilk duruşmada tahliyesine karar verilirken, komiser yardımcısının ise tutukluluğun devamına karar verildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptıkları esnada meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı H.K. ile polis memuru E.N., ilk kez Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü kurma veya yönetmek" suçlarından dava açılan komiser yardımcısı H.K. ile polis memuru E.N., üzerine atılan suçlamaları kabul etmediler.

Tutuklu sanık komiser yardımcısı H.K. Yaklaşık 6 aydır tutuklu olduğunu söyleyen H.K., Bank Asya'ya babasının isteği üzerine hesap açtırdığını ve bu yüzden Bank Asya'da para biriktirdiğini belirterek, örgütün haberleşme aracı olan ByLock'u ise hiç telefonuna indirmediğini ve hiç kullanmadığını ileri sürdü.

Tanık ve sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, polis memuru E.N.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, komiser yardımcısı H.K.'nin de tutukluluğuna karar verdi. Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerinin giderilebilmesi için duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.

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