IHAAW092738-ASA/06-12-2017 - FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen, Ankara'da gözaltına alındı. 06.12.2017 09:27:38 TSI NNNN
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Fetö Elebaşı Fetullah Gülen’in Yeğeni Salman Gülen, Ankara’da Gözaltına Alındı.
IHAAW092738-ASA/06-12-2017 - FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen, Ankara'da gözaltına alındı.
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