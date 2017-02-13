Fetö Evlerinde Kalan 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) evlerinde kaldığı tespit edilen ve aralarında cemaat ablalarında bulunduğu 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) evlerinde kaldığı tespit edilen ve aralarında cemaat ablalarında bulunduğu 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında örgüt evlerinde kaldıkları tespit edilen ve aralarında cemaat ablaları bulunan 5 şüpheli, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Yenikent Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporunun sonrasında adliyeye sevk edildi.