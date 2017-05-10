Fetö Evlerine Öğrenci Kazandırmaya Çalışan 24 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da FETÖ/PDY yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütüne öğrenci kazandırmak suçundan gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün öğrenci yapılanmasına yönelik 16 ilde 28 Nisan tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ'nün evlerine öğrenci kazandırmak, ev imamlarını atamak suçlarından aranan 24 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, "FETÖ/PDY örgütüne üye olmak, örgüte üye kazandırmak" suçlarından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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