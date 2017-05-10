Fetö Evlerine Öğrenci Kazandırmaya Çalışan 24 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in İçerisinde Olduğu Makam Aracına, Bir Kamyon Çarparak Olay Yerinden Kaçtı. Kazada, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper Ve Şoförü Ölürken Bir Korumasının İse Ağır Yaralandığı Öğre