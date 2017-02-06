  • BIST 87.358
  • Altın 146,098
  • Dolar 3,6876
  • Euro 3,9575
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Fetö Firarisi Tekalan’ı Hemşehrilikten Çıkardılar

» »
Fetö Firarisi Tekalan’ı Hemşehrilikten Çıkardılar
Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Meclisi aldığı karar ile Amerika Texas Nort American Üniversitesi'nde Rektör olarak görev yapan Şerif Ali Tekalan'ı,...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Meclisi aldığı karar ile Amerika Texas Nort American Üniversitesi'nde Rektör olarak görev yapan Şerif Ali Tekalan'ı, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle "hemşehrilikten" çıkarma karar aldı.

Sandıklı Belediye Meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Çöl başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda alınan karar doğrultusunda aslen Sandıklılı olan ve FETÖ firarisi olan Şerif Ali Tekalan, hemşehrilikten çıkarıldı. Alınan kararda ise şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetin kazanıldığı topraklar olan güzel memleketimizin, Sandıklımızın maalesef ekmeğini yiyip, kimliğini taşıyan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en önemli üst düzey yöneticisi olan Şerif Ali Tekalan isimli şahıs yaptığı hainliği ile devletimiz ve milletimizin bekasına kastederek Sandıklımızı ve tüm Sandıklı halkını mahcup duruma düşürmüştür. Bu alçak daha önce bilindiği gibi Fatih Üniversitesi'nde Rektörlük yapmış, şimdi ise Amerika Texas Nort American Üniversitesinde Rektör olarak görev yapmaktadır. Yeni FETÖ terör örgütü başkanlığı adayları arasında ilk 5 kişiden birisi olarak gösterilen TEKALAN'ın, kendi köyü olan Ürküt'ten yakın zamanda Kayseri'deki hain saldırıda Gazilik unvanı alan, Kayahan Uluhan'dan vatan ve millet sevgisi öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Amerikaya sığınmış vatan haini olan Şerif Ali Tekalan isimli şahsı hemşehri olarak tanımamız mümkün değildir. Sandıklı Belediye Meclisi olarak vatan haini şahsı oy birliğiyle hemşehrilikten reddediyoruz."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti’yi İşgal Eden Askerlerin İlk Duruşması Sona Erdi06 Şubat 2017 Pazartesi 17:53
  • Mhp’de İstifa Depremi06 Şubat 2017 Pazartesi 17:53
  • Marmaris’te Sahildeki Kaçak Yapılar Yıkılıyor06 Şubat 2017 Pazartesi 17:18
  • Rusya Pazarında, Şekercilerin Yeniden Tanıtım Atağı06 Şubat 2017 Pazartesi 16:33
  • Siirt Gökçebağ Belediyesine Kayyum Atandı06 Şubat 2017 Pazartesi 16:28
  • Eşi Tarafından Terk Edilen Ve 3 Çocuğuyla Ortada Kalan Gözü Yaşlı Baba Yardım Bekliyor06 Şubat 2017 Pazartesi 16:23
  • İzini Bırak Duvar Boyama Etkinliği06 Şubat 2017 Pazartesi 16:13
  • Turizm Çalışanına Bir Aylık Sigara Parasına Ev Müjdesi06 Şubat 2017 Pazartesi 16:13
  • Genelkurmay Başkanı Akar, Mardin Ve Şanlıurfa’ya Ziyaret Gerçekleştirdi06 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Liseli Edanur, Teleskop Hayaline Kavuştu06 Şubat 2017 Pazartesi 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti