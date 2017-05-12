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Fetö Okulu Yöneticisi 9 Sanığa Toplam 55 Yıl Hapis Cezası

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Fetö Okulu Yöneticisi 9 Sanığa Toplam 55 Yıl Hapis Cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün KHK ile kapatılan Anafen A.Ş.'ye bağlı okullarının 9 yönetici ve idarecisine toplam 56 yıl 3 ay hapis cezası...

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün KHK ile kapatılan Anafen A.Ş.'ye bağlı okullarının 9 yönetici ve idarecisine toplam 56 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar A.Ç. S.C., H.A., N.G., O.K., S.Y. T.S. ile tutuksuz sanıklar M.M.D. ve M.D ile avukatları hazır bulundu.

Sanık M.D, 6 yıl Anafen AŞ'ye bağlı okullarda öğretmenlik yaptığını, son olarak da Özel Seyyid Burhaneddin Ortaokulu'nda müdürün okuldan ayrıldığı için karnelere imza atmak için vekil müdür olduğunu belirterek, "Öğrencilerin işlemleri yarım kalmasın diye müdürlük teklif ettiler, maaşım da artacaktı. "Sene başında yeni müdür gelecek" dediler. Ben de kabul ettim ama darbe girişimi olunca okulun son müdürü ben oldum. Ancak müdürlüğüm resmi olarak kabul olmamıştı" dedi.

Tüm sanıklar üzerlerine atılı terör örgütü üyesi olma suçunu kabul etmeyerek, beraatlarını istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar N.G. ve S.Y.'ye "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis, sanıklar A.Ç., H.A., S.C., O.K., M.D. ve T.S.'ye ise aynı suçtan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıkta bulunan sanık M.M.D.'ye de 3 yıl 9 ay hapis cezası olmak üzere toplam 9 sanığa 56 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme tutuklu sanıklar A.Ç., H.A., S.C., O.K. ve T.S.'nin cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye ederken, N.G. ve S.Y.'nin ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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