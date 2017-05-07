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FETÖ operasyonu, tutuklama ve kaçma!

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FETÖ operasyonu, tutuklama ve kaçma!
Ordu merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. 10 kişi tutuklandı. Polis ise kaçarken yakalandı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişinin gözaltına alınmasının ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen operasyonlarda 5 kişi daha yakalandı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen ve aralarında memur, örgütün eski şirket çalışanları ve kamudan ihraç olanlarının da yer aldığı 31 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturma kapsamında 14 kişi daha aranıyor.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 45 şüpheli için Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Sinop, Konya, Rize, Çanakkale, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 26 kişi gözaltı alınmıştı. 

Yurt dışına kaçarken yakalandı
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan polis memuru, yurt dışına kaçarken gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde çalışan polis memuru Musa Ö, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce açığa alındı. Musa Ö, Gürcistan'a kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Tokat'a getirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ordu'da 10 mahrem imam tutuklandı

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Ordu'da gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ordu Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda İl Emniyet Müdürlüğünün 'mahrem imamları' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullandıkları iddia edilen şüpheliler Ordu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 zanlı tutuklanarak Efirli Cezaevi'ne gönderildi.

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