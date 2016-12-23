Fetö Operasyonunda 2 Asker Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 asker adli...

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 asker adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrasında başlatılan operasyonda örgütün haberleşme programı By Lock kullandıkları iddiasıyla Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö.K. ve daha önceden açığa alınan Uzman Onbaşı A.K. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. İki asker ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ö.K. ve A.K. adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.