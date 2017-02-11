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Fetö Operasyonunda 2 Tutuklama

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Fetö Operasyonunda 2 Tutuklama
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ terör örgütünün Jandarma yapılanmasına yönelik...

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ terör örgütünün Jandarma yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheliden 13'ü gözaltına alınmıştı. Bylock kullandıkları ileri sürülen şüphelilerden 11 firarinin ise aranması çalışmaları sürüyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla Merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, Muğla'da daha önce Subay, Astsubay, Uzman Çavuş rütbelerinde görev yapan ve KHK ile ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 24 şüpheli hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda operasyon yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 11 firari ile ilgili olarak yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'unun Emniyetteki soruşturmaları tamamlandı ve Muğla Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, İ.Ö. ve F.Y. isimli 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetö Operasyonunda 2 Tutuklama

Fetö Operasyonunda 2 Tutuklama

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