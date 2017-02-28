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Fetö Operasyonunda Yakalanan 5 Asker Adliyeye Sevk Edildi

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Fetö Operasyonunda Yakalanan 5 Asker Adliyeye Sevk Edildi
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında...

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 asker yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli Mardin, Isparta, Hatay ve Eskişehir'de düzenlenen operasyon sonrasında astsubaylar Gökhan A., Ahmet U., Abdullah Ç., Serkan K. ve Cemil E. yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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