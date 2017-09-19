Fetö Sanığı 27 Askerin Yargılanmasına Devam Edildi

Ardahan'da darbe girişimine ilişkin FETÖ/PDY davasında, 25. Hudut Tugay Komutanlığında görevli ve aralarında eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral...

Ardahan'da darbe girişimine ilişkin FETÖ/PDY davasında, 25. Hudut Tugay Komutanlığında görevli ve aralarında eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 27 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bütün sanıkların yanı sıra, sanık avukatları ve yakınları da katıldı.

Tekrar mahkemeye savunmada bulunan dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın, 15 temmuzda askerlere emniyet ve güvenlik için emir verdiğini söyledi.

Kargın, daha önceki duruşmalarda kendisi ile ilgili tanıklık yapan o dönemin Ardahan Valisi İbrahim Özefe, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Eşref Öngay, Ardahan Emniyet Müdürü Selami Hüner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Yeşilöz'ün söylediklerini kabul etmedi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da askerlere emniyet tedbirleri için emir verdiğini de iddia eden Kargın, mahkeme başkanının "Sıkıyönetim başarılı olsaydı, yükselme olur muydu, Yükselme makam mı? sorusuna ilk önce "duruma göre', ardından da "Geçmişe yönelik bir yorum yapmak istemem ama ben sıkıyönetim komutanı gibi davranmadım." yanıtını verdi.

Davaya ilişkin iddianamede, eski 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 27 askeri personel hakkında hazırlanan iddianamede, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ve Yasama Organını Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlarından 10 yıldan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.