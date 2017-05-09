  • BIST 95.323
  • Altın 140,928
  • Dolar 3,5833
  • Euro 3,9019
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 17 °C

Fetö Sanıklarına Mahkemeden Ceza Yağdı

» »
Fetö Sanıklarına Mahkemeden Ceza Yağdı
Afyonkarahisar'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan ve çoğunluğu iş adamı olan sanıklara mahkemeden ceza yağdı.

Afyonkarahisar'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan ve çoğunluğu iş adamı olan sanıklara mahkemeden ceza yağdı. Mahkeme 10 sanığa toplamda 118 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan iş adamı, esnaf ve diş hekimi olan sanıklara adeta ceza yağdı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi açılan davada 3 tutuksuz, 7'si tutuklu olmak üzere toplamda yargılanan 10 sanık bugün son kez hâkim karşısına çıktı. Davada iş adamı Ali Acar, diş hekimi Celallettin Soner ve M.K., tutuksuz yargılanırken, Acar ve Soner hakkında hapis cezası verilince şahıslar tutuklandı. Sanıkların silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada zanlılar ve avukatları suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istediler. Mahkeme iş adamı M.K.'nin beraat talebini kabul ederken diğer zanlılara ise 9-12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Hapis cezası alan sanıklar ve aldıkları cezalar ise şöyle oldu:

Ahmet Acar, Ali Acar ve Celalettin Soner 10 yıl 6 ay, Ahmet Genelioğlu, Mehmet Çarkgil, Bülent Şahin, Mehmet Taner, Niyazi Diler ve Ramazan Özçelik 12 yıl 9 ay, Kamil Türe ise 9 yıl hapisle cezalandırıldı. Mahkeme sanıklara toplamda 118 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Mahkemenin ardından tutuksuz sanıklara Ali Acar ve Celallettin Soner'de tutuklanarak diğer sanıklar ile birlikte cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muş’ta Terör Operasyonu: 5 Tutuklama09 Mayıs 2017 Salı 19:03
  • Küçük Tabuta Minik Gelinliği Örtüldü09 Mayıs 2017 Salı 18:48
  • Mersin’de Fetö Şüphelisi 7 Kişi Tutuklandı09 Mayıs 2017 Salı 18:48
  • Kaçak Kazıya 6 Tutuklama09 Mayıs 2017 Salı 18:48
  • Side’de Sahiline Ölü İnek Vurdu09 Mayıs 2017 Salı 18:23
  • “Kurt Kapanı-4” Operasyonunda Aranan 54 Kişi Yakalandı09 Mayıs 2017 Salı 18:18
  • Bilbord Park Halindeki Aracın Camına Ok Gibi Saplandı09 Mayıs 2017 Salı 17:53
  • 1 Kişinin Öldüğü 3 Kişinin Yaralandığı Olay Güvenlik Kamerasında09 Mayıs 2017 Salı 17:48
  • Fetö’den Tutuklu Avukattan Mahkeme Başkanına Şok Sözler09 Mayıs 2017 Salı 17:48
  • Tsk’daki Kripto Fetö’cülere Operasyon: 51 Gözaltı09 Mayıs 2017 Salı 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti