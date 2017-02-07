Fetö Sayesinde Zengin Olduğu İddia Edilen İşadamı Çomu: "Ailem Zaten Varlıklıydı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması'nın işadamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana'da yargılanan tanınmış...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması'nın işadamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana'da yargılanan tanınmış işadamı Hüseyin Nuri Çomu, ailesinin FETÖ sayesinde zenginleştiği iddialarını yalanlayarak tepki gösterdi. İşadamı Hüseyin Karabulut ise iddianameye karışan Senegal gezisine, dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un davetiyle katıldığını anlattı.

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 14'ü firari 103 iş adamına "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl, "terör örgütüne finans sağlamak" suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

FETÖ PDY'e yönelik soruşturma kapsamında örgüte finans sağladıkları iddia edilen 36'sı tutuklu 103 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ikinci gününde devam edildi.

Sanıklardan Hüseyin Karabulut, mahkeme başkanına verdiği ifadesinde 1990 yılında bir arkadaşının "sevap kazan" diyerek kendisini Çukurova Eğitim Vakfı'na üye ettiğini ancak arkadaşının İstanbul'a yerleşmesiyle vakıfta hiçbir faaliyet göstermediğini anlattı. Karabulut daha sonra mobilya satışı yaptığı Burç Okulları'ndan parasını tahsil edemediğini bu nedenle de vali ve belediye başkanı çocuklarının öğrenim gördüğü için "elit" sandığı okulun yönetime hisse alarak katılmayı kabul ettiğini anlattı. Hala 300 bin lira alacaklı olduğunu ve kurumun kapatılması nedeniyle parasını tahsil edemeyeceğini anlatan 62 yaşındaki işadamı, gözyaşı dökerek FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

İddianameye giren Senegal gezisine ilişkin savunma yapan Karabulut, "Dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un davetiyle, kendisiyle birlikte Senegal'e gittik" dedi.

İsim benzerliğinin kurbanı olduğunu ileri süren Hüseyin Karabulut, daha önce de adaşı yüzünden pek çok davaya adının karıştığını iddia etti. Bank Asya'da hesabının bulunmadığını vurgulayan Hüseyin Karabulut, örgüte himmet adı altında yardım yapmadığını ifade ederek 9 aylık tutukluluk süresini ve sağlık problemlerini öne sürüp tahliyesini istedi.

Çomu: "Şirketimin yıllık 3 milyarlık işlem hacminin binde 7'si Bank Asya'da"

Kentin tanınmış işadamlarından Hüseyin Nuri Çomu ise savunmasına ailesinin özgeçmişini yaparak başladı. Örgüt sayesinde zengin olduğu iddialarına tepki gösteren Çomu, dedesi ve annesinden kalan mirasın yanı sıra bugünkü varlıklarıyla da zaten varlıklı bir aile olduklarını söyledi. Eğitime ve sosyal yardımlara çok önem verdiklerini anlatan Çomu, hiçbir örgüt veya kurumu aracı etmeden 250 öğrenciye burs verdiklerini anlattı. Osmaniye'de 17-25 aralık sürecinden önce özel bir cemaat okuluna yardım yaptıkları için okula babası Nuri Çomu'nun adının verildiğini dile getiren Çomu, 17-25 aralık sürecinden sonra babasının ismini okuldan sildirdiklerini dile getirdi. FETÖ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığının altını çizen Çomu, hakkındaki iddiaları şöyle yanıtladı:

"Şirketlerimiz yıllık 1 milyar lira ciro yapıyor. 3 milyarlık işlem hacminin sadece binde 7'si gibi bir işlem Bank Asya'da gerçekleşti. O da müşterilerimizin bazıları bu bankayı kullandığı için para transferi için kullandık. Benim Afrika'ya kurban bağışı yaptığım iddiaları doğrudur. Ancak bunu bu yapılanmanın kurumlarına yapmadım. Aksine Diyanet Vakfı ve bu yapılanmanın karşısında olan derneklere yaptım. İş adamı Muammer Çalışkan'ın daveti üzerine kapatılan Kanuni Üniversitesi'nin mütevelli heyetine katıldım. O dönem Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından bu üniversite destekleniyordu. Benim mütevelli heyetinde olduğum süre boyunca kanunsuz bir iş yapılmadı. Zaten 17-25 Aralık'tan sonra heyetten ayrıldım. Ben yapılanmanın mütevelli heyetinde olduğum ve toplantılarına katıldım iddiaları doğru değildir. THY'nin Houston'a ilk uçak seferine Akdeniz İhracatçılar Birliğinin etkinliği ile ABD'ye gittim. Bu geziye eski bakan Zafer Çağlayan da katıldı. Benim bu yapılanmayla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Duruşmaya yarına kadar ara verildi.