  • BIST 89.007
  • Altın 146,166
  • Dolar 3,6688
  • Euro 3,8619
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 16 °C

Fetö Şirketlerine Para Transferi Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

» »
Fetö Şirketlerine Para Transferi Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
FETÖ ile irtibatı bulunan şirketlere Nijerya'daki bir banka üzerinden para transferi yaptığı tespit edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ ile irtibatı bulunan şirketlere Nijerya'daki bir banka üzerinden para transferi yaptığı tespit edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında FETÖ ile irtibatı bulunan şirketlere, Nijerya'da bulunan bir banka üzerinden para transferi yaptığı tespit edilen, Hendek ilçesi 2. Organize Sanayi (OSB) faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan bir şirketin sahipleri olan; M.B., B.A. ve E.B. isimli şüpheliler Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitlis Merkezli 16 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 20 Tutuklama01 Mart 2017 Çarşamba 16:48
  • Manavgat’ta Uyuşturucu Operasyonları01 Mart 2017 Çarşamba 16:48
  • Başkent Polisi Suçlulara Göz Açtırmıyor01 Mart 2017 Çarşamba 16:43
  • Kırklareli’nde Fetö/pdy Soruşturması01 Mart 2017 Çarşamba 16:38
  • Çelik Kapıları Plastik Aparatla Açıp Hırsızlık Yapıyorlar01 Mart 2017 Çarşamba 16:38
  • Takla Atan Araçtan Sağ Kurtuldu01 Mart 2017 Çarşamba 16:33
  • Alacak Verecek Kavgası: 1 Yaralı01 Mart 2017 Çarşamba 16:33
  • Ankara Emniyetinden Naylon Fatura Operasyonu01 Mart 2017 Çarşamba 16:28
  • Nusaybin’in Bir Mahallesinde Yasak Kaldırıldı01 Mart 2017 Çarşamba 16:28
  • Gönen’de Hırsızlık Operasyonu: 5 Tutuklama01 Mart 2017 Çarşamba 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti