Fetö Soruşturması Kapsamında 14 Asker Hakkında Gözaltı Kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında 12 ilde görevli 14 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıkartıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında 12 ilde görevli 14 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıkartıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik Jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman, Ardahan, Ankara, Batman, Elazığ, Erzincan, İzmir, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Osmaniye ve Şırnak olmak üzere 12 ilde, 13 muvazzaf astsubay ile 1'i ihraç Uzman Jandarma . Çavuş olmak üzere toplam 14 asker için gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınacak olan askerlerin Tokat'a getirilerek ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.