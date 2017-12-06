IHAAW171446-ASA/06-12-2017 - FETÖ soruşturması kapsamında savcının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı. 06.12.2017 17:14:46 TSI NNNN
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Fetö Soruşturması Kapsamında Savcının İtirazı Üzerine Bugün Yeniden Gözaltına Alınan Eski Futbolcu Zafer Biryol Tutuklandı.
IHAAW171446-ASA/06-12-2017 - FETÖ soruşturması kapsamında savcının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı.
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