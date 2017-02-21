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Fetö Soruşturmasında 2 Tutuklama

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Fetö Soruşturmasında 2 Tutuklama
Bandırma'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 22 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bandırma'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 22 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

15 Temmuz FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sürecinin ardından KHK ile kapatılan Bandırma İşadamları Derneği (BANİAD) yönetiminde yer aldığı belirtilen 26 kişiden 22'si geçtiğimiz gün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmış, 4 kişinin de arandığı öğrenilmişti. Gözaltındaki şahısların süren soruşturmalarında bugün akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılan AK Parti Bandırma Belediye Meclis Üyeleri M.Y.A. ve Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer şahısların ise sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.

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