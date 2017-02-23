Fetö Soruşturmasında 2 Tutuklama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında HSYK 2. Dairesinin 20 Şubat 2017 tarihinde 227 Hakim ve Savcı hakkında ihraç kararı vermesine istinaden ilimiz Şemdinli ilçesinde hakim olarak görev yapan N.Ş.D. isimli şahıs "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 20.02.2017 günü saat 21.16 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmış, 21.02.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 14 Şubat 2017 tarihinde Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütünün şifreli haberleşme aracı olan "Bylock" isimli programı kullandığı tespit edilen İ.T. isimli şahsın yakalanarak 21 Şubat'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.