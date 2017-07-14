Fetö Soruşturmasında 4 Tutuklama

Sivas'ta FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan diğer zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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