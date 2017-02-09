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Fetö Soruşturmasında 5 Kişi Daha Tutuklandı

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Fetö Soruşturmasında 5 Kişi Daha Tutuklandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Bylock...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Bylock kullandığı tespit edilen 5 kişi daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 9 kişi geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü olan S.A., A.G. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Geriye kalan 6 şüpheli ise bugün gün içerisinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında şüphelilerden F.Ç.,Y.Ö.,S.Ş.,N.I.K. ve K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük bebeği olan G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararın ardından yakınlarıyla bir süre görüştürülen 5 şüpheli daha sonra cezaevine götürüldü.

Fetö Soruşturmasında 5 Kişi Daha Tutuklandı

Fetö Soruşturmasında 5 Kişi Daha Tutuklandı

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