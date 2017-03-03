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Fetö Soruşturmasında 6 Öğretmen Serbest Bırakıldı

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Fetö Soruşturmasında 6 Öğretmen Serbest Bırakıldı
Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 öğretmen, adli kontrol şartıyla...

Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 öğretmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, açığa alındıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmenler E.D., H.D., İ.Y., M.Y., M.B. ve Y.O., Kastamonu KOM ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 öğretmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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