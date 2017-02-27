Fetö Soruşturmasında 7 Akademisyen Tutuklandı

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 akademisyenden 7'si tutuklandı.

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 akademisyenden 7'si tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Uludağ Üniversitesi'ne operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenirken, yapılan aramalarda 38 bin dolar ve bir miktar TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin arasında, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit'in de olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlıların duruşmalarının tamamlanmasının ardından 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.