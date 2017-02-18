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Fetö Soruşturmasında 9 Tutuklama

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Fetö Soruşturmasında 9 Tutuklama
Kırşehir'de meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 16 polisten 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı çıktı.

Kırşehir'de meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 16 polisten 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yapılan incelemenin ardından meslekten ihraç edilen 16 şüpheli gözaltına alındıktan sonra alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Zanlılardan polis memuru M.A., H.B., İ.Y., İ.S., D.K., M.E., T.A., M.Ç., V.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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