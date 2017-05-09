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Fetö Şüphelisi 17 Kişi Gözaltına Alındı

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Fetö Şüphelisi 17 Kişi Gözaltına Alındı
Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonla 17 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonla 17 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı. Bolu merkezli İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda belge ve dijital materyale el konulduğu belirtildi.

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