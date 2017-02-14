Fetö Şüphelisi 2 Asker Tutuklandı

Eskişehir merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyon sonrasında adliyeye sevk edilen 20 rütbeli askerden 2'si tutuklandı.

Eskişehir merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyon sonrasında adliyeye sevk edilen 20 rütbeli askerden 2'si tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları tespit edilen 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatılmıştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yapılan operasyonlar, Eskişehir merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla olmak üzere toplam 9 ilde gerçekleştirilmişti. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 34 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü emniyet ifadelerinin ardından serbest kalırken, 3 albay, 2 kurmay yarbay, 3 teğmen ve 12 astsubay olmak üzere toplamda 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.