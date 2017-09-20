Fetö Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kadından 2'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla...

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kadından 2'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta içinde yapılan operasyonda, örgüt hiyerarşisinde "abla" diye tabir edilen yapılanmada bulundukları ve kapatılan FETÖ derneklerinde yönetici ve üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kadından 2'si emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan F.B. ile H.F. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ayrıca daha önce mahkemeye çıkarılan G.Ç adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 7 kişinin gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi.