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Fetö Şüphelisi 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

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Fetö Şüphelisi 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 2 asker ve 1 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 2 asker ve 1 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, daha önce "Bylock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve daha sonra savcının itirazı üzerine tekrar yakalama kararı çıkarılan F.G. evinde gözaltına alındı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise haklarında yakalama kararı çıkarılan ve görevlerinden ihraç edilen astsubay Başçavuş E.C. ile üsteğmen M.K. ise Bolu'da polisin yol kontrolü yapığı sırada yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildiler.

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