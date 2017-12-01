  • BIST 103.559
  • Altın 160,628
  • Dolar 3,9217
  • Euro 4,6513
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Fetö Şüphelisi 3 Kişi Tutuklandı

» »
Fetö Şüphelisi 3 Kişi Tutuklandı
Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 9 kişi için yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de yaptıkları operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan farklı meslek gruplarına ait 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Abdulkadir O., Alpay Ö., Abdulkadir G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden U.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Kişiyi Tuzağına Düşüren Dolandırıcılık Şüphelisi Serbest01 Aralık 2017 Cuma 17:33
  • Isparta’da Fetö’den 397 Kişi Tutuklandı01 Aralık 2017 Cuma 17:28
  • Fatih’te 3 Milyon Dolarlık ’Kobra Zehri’ Ele Geçirildi01 Aralık 2017 Cuma 17:23
  • Kocasını Öldüren Kadın İle Sevgilisi Adliyeye Sevk Edildi01 Aralık 2017 Cuma 17:23
  • Manavgat’ta Huzur Toplantıları01 Aralık 2017 Cuma 17:18
  • Metrobüs Üstünde Yolculuk Yapan 2 Parkur Sporcusu Sağlık Kontrolüne Çıkarıldı01 Aralık 2017 Cuma 17:18
  • Duvarı Delerek Kuyumcuyu Soydular01 Aralık 2017 Cuma 17:13
  • Van’da 12 Terör Olayı Aydınlatıldı01 Aralık 2017 Cuma 17:13
  • Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Silah Ve Uyuşturucu Ele Geçirildi01 Aralık 2017 Cuma 17:08
  • Zonguldak’ta Trafik Kazası: 1 Yaralı01 Aralık 2017 Cuma 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti