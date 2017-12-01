Fetö Şüphelisi 3 Kişi Tutuklandı

Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 9 kişi için yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de yaptıkları operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan farklı meslek gruplarına ait 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Abdulkadir O., Alpay Ö., Abdulkadir G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden U.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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